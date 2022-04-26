МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Многие текущие проблемы российской экономики связаны с тем, что поручения президента по импортозамещению не были выполнены вовремя, заявил в беседе с "Российской газетой" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Совбезе раскритиковали решение размещать резервы России за рубежом

По его словам, все задачи и приоритеты импортозамещения поставлены абсолютно верно, но нужно "существенно подтягивать дисциплину", в том числе в профильных ведомствах.

"Если бы вовремя исполнялись все поручения главы государства в области импортозамещения, то мы бы смогли избежать многих проблем, с которыми сегодня столкнулась российская экономика", — отметил Патрушев.

В качестве примера он привел создание в Петербурге завода по производству высококачественного инсулина. Патрушев отметил, что этот процесс сталкивался с серьезным противодействием.

При этом не остались без внимания и достижения российской промышленности в области импортозамещения, в частности, успехи "Ростеха" и его предприятий по производству продукции ОПК.