МИНСК, 12 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что хочет обсудить с Владимиров Путиным вопрос импортозамещения. Белоруссия подписала соглашения с Россией о формировании цены на газ

Лукашенко планирует поднять эту тему в ходе предстоящей встречи глав двух государств.

"При встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать, импортозамещение — это вопрос очень важный", — передает слова Лукашенко агентство Белта.

Он также подчеркнул, что в РФ и Белоруссии есть много компетенций, которые из-за определенных обстоятельств "не развивались так, как надо". "Слава богу, что эти компетенции существуют", — добавил Лукашенко