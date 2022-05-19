МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В Кремле не согласны с высказываниями о том, что программа по импортозамещению провалился, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оценили перспективы запуска "Северного потока-2"

Ранее в четверг председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас написал в своём Telegram-канале, что программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств.

"Говорить о том, что все провалено — вряд ли, наверное, можно с этим согласиться", — сказал Песков.

Он признал, что некоторые планы остаются невыполненными, многое еще предстоит сделать, однако власти продолжают напряженную работу по их реализации.

"Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя", — подчеркнул представитель Кремля.