НАЛЬЧИК, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство России может включить вольфрам и молибден в перечень редких металлов, что поможет повысить эффективность проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Правительство вводит квоты на экспорт лома и отходов черных металлов

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

Весной 2018 года был проведен конкурс на разработку месторождения, победителем которого стало дочернее предприятие "Ростеха" — ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат". Была проведена переоценка запасов месторождения, разработано технико-экономическое обоснование проекта. Он предусматривает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода. В Тырныаузе будет осуществляться добыча и обогащение руды, гидрометаллургия — в Невинномысске в Ставропольском крае. Проект планируется реализовать к концу 2023 года. Планируемые объемы добычи и переработки руды составляют до 1,5 миллиона тонн в год. В октябре 2021 года на строительной площадке начались работы по возведению горно-обогатительного комбината.

"Сейчас на рассмотрении в правительстве РФ находится вопрос о включении вольфрама и молибдена в перечень редких металлов для снижения налоговой нагрузки. Это позволит повысить эффективность проекта и снизить размер разового платежа за пользование недрами в случае расширения проекта при разработке новых месторождений", — приводит слова Решетникова во время визита на месторождение пресс-служба главы Кабардино-Балкарии. Металлурги жалуются на убыточность экспорта полуфабрикатов

Он добавил, что в рамках инфраструктурной поддержки предприятию выделено 2 миллиарда рублей, в том числе на реконструкцию объездной автомобильной дороги протяженностью 6,2 километра, ведущей к комбинату. "Также проект позволит развить моногород Невинномысск в Ставропольском крае", — отметил министр.

В пресс-службе пояснили, что, по данным Ростеха, планируемый объем капитальных вложений в проект составляет около 55 миллиардов рублей, на обоих предприятиях в совокупности будет создано 900 рабочих мест.

"Создание собственного производства вольфрама и молибдена сыграет значимую роль в решении задачи импортозамещения. Вольфрам и молибден — редкие тугоплавкие металлы, которые используются в металлургии, автомобиле- и авиастроении, нефтепереработке, оборонной промышленности. Основной ожидаемый эффект — это обеспечение потребностей российского рынка в вольфрамосодержащем сырье в полном объеме", — приводит пресс-служба слова представителя "Ростеха".