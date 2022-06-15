МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в апреле снизился на 2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Дефицит торгового баланса еврозоны вырос в апреле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 1,1%, а в месячном — вырос на 0,5%.