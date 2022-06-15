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Промпроизводство в еврозоне снизилось в апреле
Промышленность
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Объем промышленного производства в еврозоне в апреле снизился на 2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат... ПРАЙМ, 15.06.2022
экономика, промышленность, новости, промышленное производство, еврозона, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в апреле снизился на 2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 1,1%, а в месячном — вырос на 0,5%.