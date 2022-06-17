МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres, с крупнейшим производственным активом в российском Всеволожске, Ленинградской области, улучшил прогноз чистых продаж на 2022 год, следует из сообщения компании. Финляндия обозначила свою позицию в споре с "Росатомом"

Предыдущий прогноз от 27 апреля сообщал о “значительном снижении чистых продаж и операционной прибыли в 2022 году” в связи с российской военной операцией на Украине.

“Спрос на шины остается хорошим, и Nokian Tyres удалось провести повышение цен для смягчения инфляции затрат. Поэтому компания повышает прогноз чистых продаж на 2022 год”, — сообщает компания, уточняя, что поставки шин будут сильно ограничены из-за санкций, что окажет негативное влияние на операционную прибыль отдельных сегментов.