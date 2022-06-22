МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировое производство стали в мае уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, составив 169,5 миллиона тонн, говорится в отчете World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). Минфин и Минпромторг вернутся к вопросу отмены акциза на жидкую сталь

"Производство стали в мире в мае 2022 года снизилось на 3,5%, до 169,5 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В том числе выпуск стали странами СНГ за отчетный период уменьшился на 19,1% и достиг 7,4 миллиона тонн. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 1,4%, до 6,4 миллиона тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 12,9 миллиона тонн стали (меньше на 6,8%). Производство стали в Северной Америке сократилось на 4%, составив 9,9 миллиона тонн.

Государства Азии и Океании произвели 126,8 миллиона тонн, выпуск снизился на 1,7%. Непосредственно в Китае выпуск стали просел на 3,5%, достигнув 96,6 миллиона тонн. Индия смогла увеличить его на 17,3%, до 10,6 миллиона тонн.

По итогам же января-мая мировое производство стали уменьшилось в мире на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 791,8 миллиона тонн.