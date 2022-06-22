МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Завод "Азовсталь" в Мариуполе должен продолжить работу в будущем, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин телеканалу "Россия 24". В Мариуполе начали строить жилые районы

"Для нас важный вопрос — что (делать — ред.) с "Азовсталью". Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно", — сообщил он.

Хуснуллин отметил, что на этом предприятии могут работать 12 тысяч людей.