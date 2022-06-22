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https://1prime.ru/industry_and_energy/20220622/837263132.html
Хуснуллин рассказал о судьбе "Азовстали"
Промышленность
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Завод "Азовсталь" в Мариуполе должен продолжить работу в будущем, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин телеканалу "Россия 24". "Для нас важный вопрос — что (делать — ред.) с... ПРАЙМ, 22.06.2022
экономика, промышленность, новости, промышленность, марат хуснуллин, мариуполь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Завод "Азовсталь" в Мариуполе должен продолжить работу в будущем, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин телеканалу "Россия 24".
"Для нас важный вопрос — что (делать — ред.) с "Азовсталью". Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно", — сообщил он.
Хуснуллин отметил, что на этом предприятии могут работать 12 тысяч людей.