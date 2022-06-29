МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отечественное судостроение ждет большое количество стратегически важных заказов на гражданские и военные корабли. Мишустин утвердил стратегию развития судостроения

Медведев в среду осмотрел ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс", которая строится на судозаводе " Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. По итогам осмотра зампредседателя овбеза отметил, что отечественное судостроение в последние годы вполне успешно развивается, в будущем его ждет много стратегически важных заказов.

Медведев также отметил, что платформа "Северный полюс" завершает цикл испытаний и готовится к первой экспедиции. Она будет выполнять задачи по социально-экономическому развитию арктической зоны.