МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство к осени 2022 года разработает новые льготные параметры работы промышленных кластеров для стимулирования инвестиций в наукоемкие производства. Мишустин призвал российских производителей медоборудования занять рынок

Премьер отметил, сославшись на слова президента России на ПМЭФ-2022, что правительство работает над ключевыми направлениями в стимулировании инвестиций, в том числе в наукоемкое производство. "Такой режим мы прорабатываем. Мы его к осени будем заканчивать", — сообщил Мишустин.

Глава правительства также перечислил меры, необходимые для развития в России наукоемких производств. Во-первых, обеспечение гарантированного спроса на новые технологии и непрерывного финансирования в течение 7-10 лет. Во-вторых, внедрение преференциальных налоговых режимов и специальных режимов администрирования. Наконец, создание матрицы спроса, за которую будет отвечать Минпромторг.

"Я думаю, что это может помочь вложить средства в наукоемкие и сложные производства", — заключил Мишустин.