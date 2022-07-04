ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность продемонстрировала свою устойчивость и возможность адаптироваться к новым вызовам. Мишустин оценил состояние российской экономики в условиях санкций

"И в целом российская промышленность продемонстрировала устойчивость, подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам, за пять месяца объем промпроизводства вырос почти на 3% в годовом выражении, экономика пока остается в зеленой зоне, рост ВВП январе — мае текущего года по оценке министерства экономической развития около полпроцента", — сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".

По его словам, важным фактором стабилизации ситуации стали оперативно принятые меры государственной поддержки для промышленной отрасли.

"Необходимо обладать собственными компетенциями, ресурсами, и технологиями. Это непростая, но посильная для России задача. Главное, что у нас есть хорошие заделы, во многом именно это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты", — также добавил он.