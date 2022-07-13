БЕРЛИН, 13 июл — ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens Energy не стал комментировать сообщения канадских СМИ об отправке турбины для российского газопровода "Северный поток". СМИ: российская турбина для "Северного потока" уже направляется в Европу

"Пожалуйста относитесь с пониманием к тому, что мы не можем изложить свою позиции по обоим вопросам", — ответили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее Globe and Mail сообщило, ссылаясь на источники, что турбина для "Северного потока", которую Siemens Energy не могла вернуть с ремонта из-за антироссийских санкций Оттавы, уже находится в пути в Европу. Кроме того, издание заявило, что Канада может отремонтировать еще пять турбин для газопровода за два года, пока действует соглашение об исключении из ограничительных мер.

Из-за задержек с ремонтом оборудования "Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку". При этом немецкие власти сочли такое решение политически мотивированным.

С 11 июля поставки топлива по трубе не производятся из-за планового техобслуживания, которое продлится до 21 июля.