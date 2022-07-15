МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы начались на новой фабрике для извлечения драгметаллов (ЗИФ) в Магаданской области, там планируют получать до 700 килограммов золота и 18 тонн серебра в год, написал в социальных сетях губернатор Сергей Носов. Цена на золото опускалась ниже 1700 долларов впервые с марта 2021 года

"Семьсот килограммов золота и восемнадцать тонн серебра планируют извлекать на новой фабрике в Эвенске. Вместе с директором "Эвенской горнорудной компании" Андреем Горбовым дали старт пусконаладочным работам. Новая фабрика построена с использованием всех современных технологий и с учетом экологических требований. В ее работе будет задействовано около пятисот человек, включая сотрудников подрядных организаций. На новой ЗИФ будет перерабатываться руда месторождений "Сопка кварцевая", "Дальнее", "Ороч", "Ирбычан", — написал Носов.