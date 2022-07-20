МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Поставки российского никелевого штейна для финской "дочки" "Норникеля" увеличились, есть планы нарастить производство до 100 тысяч тонн, однако появились риски в связи с решением Финляндии с 2023 года прекратить перевозки российских грузов по железной дороге. Об этом заявил торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов. СМИ: Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии зимой

По его словам, несмотря н текущую обстановку, поставки никелевого штейна из России увеличились. Стоимость экспорта в апреле выросла на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Норникель также" планирует нарастить производство до до 100 тысяч тонн после получения экологического разрешения.

"На заводе в Харьявалта выпускается порядка 5% мирового объема никелевых изделий, а четверть поставляется для электромобилей. С учетом политики "зеленого перехода", реализуемой Евросоюзом, данное производство очень важно для европейцев, и конечно же, финнов. Может быть, поэтому никель пока не попал под европейские санкции", — подчеркнул Логинов.

Однако для российских товаров существует угроза нарушения логистических цепочек. Поставки никелевого штейна осуществляются по железным дорогам. Государственный грузовой оператор Финляндии сообщил о прекращении с 2023 года осуществления перевозки грузов из России по железной дороге.