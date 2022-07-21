МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-июне 2022 года сократил производство золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 587 тысяч унций (18,258 тонны), выпуск серебра снизился на 6% и составил 8,8 миллиона унций (273,711 тонны), сообщает компания. Polymetal подтвердил прогноз производства на 2022 год

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент в первом полугодии снизилось на 7% — до 697 тысяч унций (21,7 тонны), в том числе 453 тысячи унций получены на российских предприятиях и 244 тысячи унций — на предприятиях Казахстана. Из-за ограничений, введенных Китаем в связи с COVID, Polymetal был вынужден сократить отгрузку золотого концентрата с Нежданинского месторождения и Кызыла.

Выручка компании в январе-июне снизилась на 18% в годовом выражении, до 1,048 миллиарда долларов, из-за низких объемов продаж на фоне накопления запасов готовой продукции, хотя средняя цена реализации была незначительно выше, чем в аналогичные периоды прошлого года.

Продажи в январе-июне составили 456 тысяч унций золота (-23%) и 8,7 миллиона унций серебра (+9%). "Во втором квартале на российских предприятиях компании было накоплено 130 тысяч унций запасов золота и серебра в слитках в золотом эквиваленте. Ожидается, что разрыв между продажами и производством будет устранен в третьем квартале, так как компания наращивает экспорт на различные азиатские рынки", — поясняется в сообщении. Цена на золото опускалась на старте торгов четверга

Чистый долг вырос на 70% и на конец второго квартала достиг 2,801 миллиарда долларов (+800 миллионов за второй квартал). Рост долга вызван накоплением запасов слитков и концентратов, ускоренными закупками оборудования и запчастей, авансированием критически важных подрядчиков и поставщиков, а также положительной долларовой переоценкой задолженности, деноминированной в рублях, в связи с укреплением рубля в течение квартала. Объем денежных средств на счетах компании составляет 500 миллионов долларов, и помимо этого имеются неиспользованные кредитные линии на 400 миллионов от банков, не попадающих под санкции.

Polymetal подтверждает производственный план на 2022 год в 1,7 миллиона унций золотого эквивалента.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% — до 1,422 миллиона унций (44,2 тонны), серебра — на 8% до 20,4 миллиона унций (634,5 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за 2021 год выросло на 2% — до 1,677 миллиона унций (52,2 тонны).