МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") подтверждает свой прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 миллиона унций (53 тонны) металлов в золотом эквиваленте, указывая на риски его невыполнения, сообщает компания. Polymetal снизил выпуск золота и серебра в первом полугодии

"Компания подтверждает прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 миллиона унций в золотом эквиваленте (1,2 миллиона унций в России и 500 тысяч унций в Казахстане), однако отмечает, что ввиду карантинных и логистических сложностей в морских и железнодорожных перевозках в Китае, есть риск невыполнения прогнозных показателей", — отмечается в сообщении.

"Международные санкции против России продолжают оказывать существенное влияние на продажи, закупки и логистику. Руководство компании полностью сфокусировано на поддержании операционной и финансовой стабильности компании", – заявил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

С учетом существенного укрепления рубля по отношению к доллару США, Polymetal намерен объявить обновленный прогноз денежных и капитальных затрат на 2022 год в сентябре, вместе с публикацией финансовых результатов за первое полугодие 2022 года.

Как сообщалось, компания в конце апреля уже повысила прогноз денежных затрат (ТСС) до 850-950 долларов на унцию золотого эквивалента с 850-900 долларов ранее. Прогноз совокупных издержек (AISC) увеличился до 1200-1300 долларов на унцию золотого эквивалента с 1100-1200 долларов на унцию.

Polymetal по итогам первого полугодия 2022 года сократил производство золота на 8% до 587 тысячи унций (18,258 тонны), серебра — снизил на 6% до 8,8 миллиона унций (273,711 тонны) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за период снизилось на 7% — до 697 тысяч унций (21,7 тонны).

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% — до 1,422 миллиона унций (44,2 тонны), серебра — на 8% до 20,4 миллиона унций (634,5 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за 2021 год выросло на 2% — до 1,677 миллиона унций (52,2 тонны).