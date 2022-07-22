МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Белорусским предприятиям нужно активнее продвигать свою продукцию на внутреннем рынке. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Белоруссия введет лицензирование экспорта льноволокна

"Надо продавать белорусское. Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата — когда реализуется товар. А что же мы внутренний рынок отдали неизвестно кому (импорту — ред.) и сидим руки сложа?" — отметил глава государства, добавив, что введение антибелорусских санкций подталкивает местный бизнес к полноценному выходу на внутренний рынок.

По его словам, "надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому".

Отмечается, что Лукашенко поставил задачу вывести на внутренний и внешний рынок кондитерские изделия и продукцию легкой промышленности.