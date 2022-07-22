МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Европейские страны сокращают импорт российского алюминия из-за того, что работа с отечественными производителями воспринимается ими как токсичная, также на ситуацию давит и фактор растущих цен на металл. Об этом рассказал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Таджикистан снизил производство алюминия в первом полугодии

Отмечается, что Европа в мае импортировала из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам эксперта, работа с российскими поставщиками-металлургами воспринимается в Европе как токсичная, поэтому организации региона снижают закупки алюминия из России.

Также на сокращение импорта влияет ценовой фактор, добавил Деев. Стоимость алюминия в мае выросла до 3,1-3,4 тысяч долларов за тонну с 2,4 тысяч в апреле. Кроме того, к факторам снижения закупок российского алюминия можно отнести ожидание глобальной рецессии, замедление темпов производства различных отраслей и логистические трудности, подчеркнул аналитик.