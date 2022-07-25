25 июля — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp не будет в одностороннем порядке настаивать на том, чтобы ее поставщики во 2-й половине этого финансового года понизили цены, а также рассмотрит возможность помочь им с оплатой счетов за энергию. Об этом в понедельник один из руководителей компании рассказал рейтер. Toyota сократила глобальный производственный план на июль

Данный шаг лишний раз подтверждает попытку крупнейшего в мире автопроизводителя по продажам принять на себя больше затрат, с которыми столкнулись поставщики, пока в мировой цепочке поставок сохраняются проблемы, а цены на энергоносители стремительно растут.

Как пояснил Кадзунари Кумакура, директор Toyota по закупкам, компания изначально обратилась к некоторым поставщикам, попросив их понизить цены на период с июля по сентябрь. О том же самом на период с октября по март она решила не просить поставщиков, поскольку ее производственный план пока не стабилизировался. Компания также не обращалась к ним с такой просьбой на период с апреля по июнь.

"В то время как другие автопроизводители ощутимо сокращают производство, есть много поставщиков, чьи продажи и операции поддерживаются объемами Toyota, поэтому, на мой взгляд, необходимо реагировать на призывы таких поставщиков", — сказал Кумакура журналистам.

Toyota также обдумывает способы оказания помощи поставщикам с ростом расходов на электричество и газ.

Столкнувшись с "беспрецедентными" повышениями затрат на сырье, Toyota в мае спрогнозировала, что материальные расходы в этом финансовом году увеличатся более чем в два раза, до 1,45 трлн иен (10,64 млрд долларов), что потенциально может лишить компанию 20% годовой прибыли.