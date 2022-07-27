МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Уральская горно-металлургическая компания завершает приобретение контрольного пакета "Сусуманзолота", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. УГМК и бизнесмен Струков готовы приобрести активы Petropavlovsk

"Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), бенефициарами которой до 14 марта являлись Искандар Махмудов и Андрей Бокарев (новые владельцы не раскрываются), завершила выкуп долей крупнейших акционеров золотодобывающей компании "Сусуманзолото" и меняет менеджмент компании, сообщили "Ъ" источники в отрасли. Таким образом, крупный производитель меди получил первый актив в золоте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что УГМК и "Сусуманзолото" не предоставили изданию комментариев, сумма сделки неизвестна. Но, например, акционеры "Высочайшего" с сопоставимой с "Сусуманзолотом" добычей в конце 2021 года хотели продать компанию за 1 миллиард долларов, при этом УГМК предлагала за нее, по данным издания, около 500 миллионов.

"Следующим активом в золотодобыче для УГМК может стать Petropavlovsk, чьим крупнейшим кредитором сейчас является компания. В июле "УГМК-Инвест" намерена обратиться с заявлением в суд о банкротстве дочерних компаний золотодобытчика. Однако собеседники "Ъ" считают, что на этом УГМК не остановится. Источник "Ъ", специализирующийся на рынке M&A, полагает, что среди объектов дальнейшей экспансии УГМК на Дальнем Востоке могут быть российские активы Polymetal, если компания все же решит продать их стороннему приобретателю", — добавляется в сообщении.

По информации газеты, компании также могут быть интересны геологоразведочные и добывающие активы некоторых других крупных компаний.