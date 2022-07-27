МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Промышленное производство в России в июне продолжило спад и снизилось на 1,8% в годовом выражении после 1,7% в мае, однако в месячном выражении отмечен рост — на 2%, сообщил в среду Росстат. Как отмечается в документе, по итогам первого полугодия промпроизводство выросло на 2%, во втором квартале — снизилось на 1,7% после роста на 5,9% в первом. Росстат: Россия сократила производство золота в первом полугодии

С исключением сезонного и календарного факторов в июне текущего года промышленное производство осталось на уровне мая.

Согласно данным Росстата, производство в сфере добычи полезных ископаемых в июне в годовом выражении выросло на 2,3% после снижения в мае на 0,8% (по итогам первого полугодия рост на 4,2%, во втором квартале — без изменений). Обрабатывающая промышленность в июне ускорила снижение до 4,5% с 3,2% в мае в годовом выражении (в первом полугодии рост на 0,7%, во втором квартале — спад на 3,3%).

Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в июне снизилось на 0,2% в годовом выражении после роста на 4% в мае (в первом полугодии рост на 0,7%, по итогам второго квартала — на 2%).

В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов спад в годовом выражении ускорился до 14,2% с 4,4% в мае (в первом полугодии снижение на 2,5%, во втором квартале — на 8,9%).

По итогам 2021 года промпроизводство в России выросло на 5,3%, в текущем году Минэкономразвития ожидает снижения на 4,2%.

АВТОМОБИЛИ

"Выпуск легковых автомобилей в июне 2022 года составил 13,42 тысячи штук, что меньше, чем в июне 2021 года на 89%, но в 3,6 раза больше, чем в мае 2022 года", — говорится в комментарии Росстата. В июне прошлого года было выпущено 123 тысячи легковых автомобилей.

Что касается производства в январе-июне 2022 года, то было выпущено 281 тысяча легковых автомобилей, что на 61,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (тогда было произведено 736 тысяч легковых авто).

Выпуск грузовиков в июне составил 10,3 тысячи, что на 40% ниже уровня июня прошлого года и на 36,5% выше уровня мая текущего года. За шесть месяцев производство сократилось на 17,7% в годовом выражении, составив 70,4 тысячи машин.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн в июне снизилось на 43,1% год к году, до 1,3 тысячи штук, при этом по сравнению с маем рост почти в 4 раза. За январь-июнь произведено 5,3 тысячи таких автобусов (спад на 38,5% в годовом выражении).

Производство автобусов массой более пяти тонн в июне сократилось на 23,5% к июню 2021 года, до 1,03 тысячи штук. К маю текущего года рост составил 11,1%. За январь-июнь выпущено 5,8 тысячи таких автобусов — на 5,3% меньше в годовом выражении.

"Двигателей внутреннего сгорания произведено 13,15 тысячи штук, что на 56,4% меньше, чем в июне 2021 года, но на 15,2% больше, чем в мае 2022 года. За I полугодие 2022 года выпущено 138 тысячи двигателей внутреннего сгорания, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года", — указано в комментарии Росстата.

МЕТАЛЛУРГИЯ

"Металлургическое производство в июне 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 6,4%. Однако по сравнению с маем 2022 года оно выросло на 1,8%. За первое полугодие 2022 года рост объемов составил 0,5% к январю-июню 2021 года", — говорится в сообщении ведомства.

Объем выплавки чугуна за первое полугодие 2022 года упал на 2,7% — до 26,1 миллиона тонн. При этом в июне текущего года выпуск составил 4,04 миллиона тонн, что на 11,5% меньше, чем в июне 2021 года, и на 5,3% меньше, чем в мае текущего года.

Нелегированной стали в июне выпущено 4,21 миллиона тонн, что на 21,1% меньше, чем в июне 2021 года, и на 13,4% меньше, чем в мае 2022 года. За первое полугодие нелегированной стали произведено 26,1 миллиона тонн, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Легированной стали в июне 2022 года выпущено 1,36 миллиона тонн (на 5,8% больше, чем в июне 2021 года, и на 0,5% больше, чем в мае 2022 года). За первое полугодие 2022 года было произведено 8,17 миллионов тонн, что на 6,5% больше, чем за алогичный период прошлого года.

"Производство первичного алюминия выросло по сравнению с июнем 2021 года и маем 2022 года на 21,9% и на 5,1% соответственно. За первое полугодие 2022 года выпуск первичного алюминия увеличился на 7,4% по сравнению с январем-июнем 2021 года", — добавили в ведомстве.

Выпуск стального горячекатаного проката без дополнительной обработки в июне составил 1,31 миллиона тонн, что ниже показателей июня 2021 года на 25,1%. "В целом за первое полугодие 2022 года производство стального листового горячекатаного проката сократилось по сравнению с январем-июнем 2021 года на 10,4%, составив 9,07 миллиона тонн", — отметили в Росстате.

Выпуск стального сортового проката и катанки горячекатаной в июне составил 1,29 миллиона тонн, сократившись по сравнению с июнем 2021 года на 18,5%, а по сравнению с маем 2022 года — на 5,1%. За первое полугодие 2022 года производство этого вида металлургической продукции снизилось на 6,1% по сравнению с январем-июнем 2021 года.

ЛЕКАРСТВА

"Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2022 года вырос на 16,5% по сравнению с июнем 2021 года и на 2,4% по сравнению с маем 2022 года. За первое полугодие 2022 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 26,5% по сравнению с январем-июнем 2021 года", — говорится в сообщении статистического ведомства

В стоимостном выражении лекарственных препаратов в июне изготовлено на 47,15 миллиарда рублей, что на 19,7% больше, чем в июне 2021 года, и на 3,3% больше, чем в мае 2022 года. За первое полугодие рост производства лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28%, изготовлено продукции на 322 миллиарда рублей.

В свою очередь, сывороток и вакцин изготовлено — 1,33 миллиарда доз, что больше показателей июня 2021 года на 47,3% и меньше показателей мая 2022 года на 1,9%. "Выпуск в ампулах составил 672 тысячи штук, что на 14,1% меньше, чем в июне 2021 года, но на 5% больше, чем в мае 2022 года", — пояснили в ведомстве. За первое полугодие 2022 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 24,9%, а в ампулах — на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В июне 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 27,6% больше, чем за июнь 2021 года, по сравнению с маем 2022 года было произведено меньше на 5,3%. "За первое полугодие 2022 года фармацевтических субстанций произведено на 33,5% больше, чем за январь-июнь 2021 года", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что производство витаминов, провитаминов и их производных составило 47,4 тонн, что на 11,5% меньше, чем в июне прошлого года и на 17,6% меньше, чем в мае 2022 года. "Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2021 года на 59,9%, а по сравнению с маем 2022 года — на 3,3%, составив 93,7 тонны", — добавили в Росстате.

Приборов и оборудования, применяемых в медицинских целях, выпущено на 3,2 миллиарда рублей, что на 10,1% меньше, чем в июне 2021 года, но на 22,5% больше, чем в мае 2022 года. "За первое полугодие 2022 года произведено медицинской аппаратуры этого типа на 15,8 миллиарда рублей, что на 27,6% больше, чем в январе-июне 2021 года", — отметили в Росстате.

ВАГОНЫ

Объем производства пассажирских вагонов в России за первое полугодие текущего года сократился на 19,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 589 единиц, а грузовых — на 16,4%, до 24,9 тысячи штук, следует из материалов Росстата.

Так, пассажирских вагонов в июне было выпущено на 7,8% меньше, чем в июне 2021 года, а грузовых — на 34,4% меньше.

По данным Росстата, объем выпуска магистральных электровозов за первые шесть месяцев 2022 года вырос на 23,1% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 144 штуки, а в июне такой техники было выпущено на 4,2% больше, чем в июне 2021 года.

Объем производства магистральных тепловозов в первом полугодии снизился на 27,1% к аналогичному периоду предыдущего года, до 78 секций. Данные за июнь отсутствуют.