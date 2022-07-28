МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Норникель" в первом полугодии 2022 года увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 99,95 тысячи тонн, палладия — на 8%, до 1,416 миллиона унций, следует из сообщения компании. Reuters: биржа LME не откажется от торговли металлом "Норникеля"

Производство меди выросло на 18%, до 204 тысячи тонн. Выпуск платины увеличился на 1%, до 321 тысячи унций.

Во втором квартале текущего года выпуск никеля упал относительно предыдущего квартала на 6%, до 48 тысяч тонн, меди — вырос на 23%, до 113 тысячи тонн. Выпуск палладия остался практически на уровне первого квартала и составил 709 тысяч унций, производство платины снизилось на 3%, до 158 тысяч унций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).