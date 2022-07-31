МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Владимир Путин проведет 1 августа совещание по видео-конференц-связи (ВКС) на тему развития металлургического комплекса, с докладом в том числе выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля. Путин оценил темпы развития строительной отрасли в России

"Первого августа Владимир Путин проведет в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития металлургического комплекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладом выступит заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.