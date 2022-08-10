ПЕКИН, 10 авг — ПРАЙМ. Принятый в США закон о поддержке американских производителей полупроводников нарушит глобальные цепочки поставок полупроводников и создаст помехи в международной торговле, Китай решительно выступает против этого, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. СМИ: Китай разочарован результатами в области производства чипов

Президент США Джо Байден во вторник подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

"США заявили, что законопроект направлен на повышение конкурентоспособности американских технологий и отрасли производства микросхем, однако он предоставляет огромные субсидии предприятиям США, производящим чипы и внедряет дифференцированную политику поддержки промышленности, некоторые его положения в том числе ограничивают нормальную инвестиционную и торгово-экономическую деятельность соответствующих предприятий в Китае, а также нормальное научно-техническое сотрудничество между Китаем и США", — заявил дипломат.

По его словам, "это нарушит глобальные цепочки поставок полупроводников и создаст помехи в международной торговле, Китай решительно выступает против этого". Reuters: акции производителей чипов давят на американские фондовые рынки

Он также подчеркнул, что вопрос того, как США развиваются, — это их личное дело, однако они должны делать это в соответствии с правилами ВТО, соблюдая принципы открытости, прозрачности и недискриминации, а также способствовать поддержанию безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок.

"Они не должны создавать препятствий для нормальных торгово-экономических и научно-технических обменов и сотрудничества между Китаем и США, а также не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая в области развития", — добавил Ван Вэньбинь.