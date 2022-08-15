МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Акциз на жидкую сталь полностью отменять не планируется, речь идет лишь о его корректировке, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В Госдуме считают, что акциз на жидкую сталь нужно обсуждать сейчас

"Да", — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли не планируется полностью отменять акциз на жидкую сталь.

"Было поручение, мы считаем, совместно с отраслью и Минфином", — добавил Евтухов, комментируя корректировку.

При этом он отметил, что вместе с акцизом на жидкую сталь обсуждается снижение НДПИ для железной руды.

По словам Евтухова, изменения планируется подготовить до начала работы Госдумы. "Это же изменения налогового кодекса. Необходимо их подготовить, согласовать и дальше уже вносить в правительство", — добавил он, уточнив, что изменения могут вступить в силу в четвертом квартале.