Закрытие завода в Словакии создаст добавочный спрос на алюминий "Русала" в 2,9%, считает эксперт
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Закрытие словацкого алюминиевого завода может подтолкнуть европейские компании к закупке части выпавшей продукции у "Русала", однако дополнительный спрос на продукцию российской компании составит 2,9% от текущих продаж. Об этом рассказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
Ранее сообщалось, что словацкий завод Slovalco с сентября прекратит производство алюминия из-за высоких ценами на электроэнергию и отсутствием должной поддержки от государства. В результате сокращения производства, по словам гендиректора предприятия, европейские компании будут вынуждены закупать российский и китайский алюминий.
"Завод Slovalco, принадлежащий Norsk Hydro, производил около 105 тысяч тонн алюминия в год. По состоянию на второй квартал 2022 года реализация алюминия "Русала" составляла около 3,6 миллиона тонн алюминия в годовом выражении. До кризиса продажи компании достигали 3,9 миллиона тонн," — отметил эксперт, добавив, что дополнительный спрос на продукцию российской компании составит всего 2,9% от текущего уровня продаж.
Данилов подчеркнул, что вклад словацкого завода в глобальное производство составляет 0,16%, поэтому закрытие производства никак не скажется на мировых ценах на алюминий.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220817/837814309.html