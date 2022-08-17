МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Закрытие словацкого алюминиевого завода может подтолкнуть европейские компании к закупке части выпавшей продукции у "Русала", однако дополнительный спрос на продукцию российской компании составит 2,9% от текущих продаж. Об этом рассказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. "Русал" увеличил долю в "Русгидро" до 9%

Ранее сообщалось, что словацкий завод Slovalco с сентября прекратит производство алюминия из-за высоких ценами на электроэнергию и отсутствием должной поддержки от государства. В результате сокращения производства, по словам гендиректора предприятия, европейские компании будут вынуждены закупать российский и китайский алюминий.

"Завод Slovalco, принадлежащий Norsk Hydro, производил около 105 тысяч тонн алюминия в год. По состоянию на второй квартал 2022 года реализация алюминия "Русала" составляла около 3,6 миллиона тонн алюминия в годовом выражении. До кризиса продажи компании достигали 3,9 миллиона тонн," — отметил эксперт, добавив, что дополнительный спрос на продукцию российской компании составит всего 2,9% от текущего уровня продаж.

Данилов подчеркнул, что вклад словацкого завода в глобальное производство составляет 0,16%, поэтому закрытие производства никак не скажется на мировых ценах на алюминий.