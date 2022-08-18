МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Росатом" предложил создать новый крупный российский центр судостроения, в том числе для сооружения плавучих АЭС, на острове Котлин, где расположена крепость Кронштадт, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" ждет лицензию на строительство АЭС "Пакш – 2" в ближайшие месяцы

Анализ, проведенный экспертами, показывает, что в России нужен новый комплекс крупнотоннажного судостроения, так как возможностей Балтийского завода в Санкт-Петербурге уже не хватает для развития отечественной судостроительной отрасли, отметил Лихачев в четверг в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли у президента РФ Владимира Путина.

"Наиболее оправданным для нас представляется вариант совместного проекта "Росатома" и ОСК в лице, в первую очередь, "Балтийского завода"… Это крупнотоннажная верфь с обработкой на максимуме до 300 тысяч тонн металла", — сказал Лихачев.

По его словам, это проект из нескольких этапов, первый их которых — модель распределенной верфи и крупноузловой сборки, специализирующейся на судах с ядерной энергетической установкой, судах ледового класса и плавучих атомных энергоблоках.

"Проанализировали различные варианты физического размещения новой площадки вместе с экспертами, со специалистами, у нас была специальная рабочая группа… 13 площадок было рассмотрено. Наиболее перспективной по соотношению глубин, коммуникаций, ресурсов, в первую очередь кадровых, представляется остров Котлин, на котором Кронштадт расположен", — сказал Лихачев.

По его словам, этот вариант проработан как с местными муниципальными властями, так и с руководством Санкт-Петербурга.

Лихачев попросил, если это будет сочтено целесообразным, поручения президента проработать до декабря нынешнего года под руководством вице-премьера РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова совместно с Минпромторгом, Объединенной судостроительной корпорацией, Минфином все вопросы производственной и технологической кооперации, а также модели финансирования этого проекта, и объемов размещения заказов, в том числе по линии Минтранса и Минсельхоза.