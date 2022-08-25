МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Первый беспилотник вертолетного типа сертифицирован в России по требованиям Росавиации, им стал БВС ВТ 440 разработки Научно-производственного предприятия "Радар ммс", сообщил РИА Новости в ходе прошедшего на прошлой неделе форума "Армия-2022" исполнительный директор предприятия Иван Анцев. В России планируют выпускать беспилотные ударные вертолеты

"БВС ВТ 440 – это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми", — сказал Анцев.

Полезная нагрузка беспилотника составляет 100 килограммов, в то время как полная взлетная масса – 440 килограммов (отсюда и его название), крейсерская скорость – 150 километров в час, а находиться в воздухе он может до четырех часов. Кроме доставки грузов вертолет может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.

Сейчас компания ориентируется на переход к серийному производству таких машин, все возможности у нее есть, уточнил Анцев.

"У нас есть все стенды – двигательные, подвижные, климатические, безэховые камеры, где все проходит испытания. Более того, у нас есть свой летно-испытательный комплекс, что позволяет нам и в экспериментальном плане отрабатывать эти аппараты, и, разумеется, сертифицировать их в правовом поле, которое сегодня создается под беспилотники", — добавил он.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2022".