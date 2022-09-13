МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Минпромторг подготовил обновленную концепцию государственной политики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий документ и источники. Минпромторг не поддержал включение всех брендов в параллельный импорт

Отмечается, что в проекте "Основ государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу" зафиксированы ключевые проблемы отрасли: технологическое отставание от мирового уровня на 10-15 лет, зависимость от зарубежных технологий и материалов, острый кадровый дефицит, нехватка производственных мощностей, низкая инвестиционная привлекательность отрасли.

Также обращается внимание на такие проблемы, как трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой и высокая стоимость производства компонентов в России. Министерство отмечает и недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков электроники.

Для исправления ситуации Минпромторг предлагает участникам рынка координировать исследования в области передовых технологий, увеличить мощности в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами, создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники, пишет издание.

Газета сообщает, что реализации этих инициатив должен поспособствовать упрощенный доступ производителей к грантам, субсидиям и кредитам на льготных условиях. По замыслу Минпромторга, меры поддержки будут осуществляться до 2030 года, в дальнейшем российская микроэлектроника начнет экспансию на международные рынки.