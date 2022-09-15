2022-09-15T10:57:25+03:00

2022-09-15T10:57:25+03:00

2022-09-15T10:57:25+03:00

2022

https://1prime.ru/industry_and_energy/20220915/838119851.html

Хуснуллин рассказал, кого из осужденных могут привлечь на стройки

Промышленность

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ХУСНУЛЛИН: НА СТРОЙКИ В РОССИИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ОСУЖДЕННЫХ ПО НЕТЯЖЕЛЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ ПРАЙМ, 15.09.2022

экономика, промышленность, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60