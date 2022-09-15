Хуснуллин: к работе на стройках могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям
ХУСНУЛЛИН: НА СТРОЙКИ В РОССИИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ОСУЖДЕННЫХ ПО НЕТЯЖЕЛЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220915/838119851.html
Эксклюзив
Европа решает энергетический кризис радикально: заплатят все
Эксклюзив
Европа в шоке: страны одна за одной предают ее ради российского газа
Эксклюзив
Россиянам рассказали, как получить часть пенсии раньше срока
Эксклюзив
Немецкая промышленность "одной ногой в могиле" без российского газа
Эксклюзив
Названы ошибки, которые убивают ваш смартфон
Эксклюзив
Очередное разочарование США: Россия не хочет проигрывать в нефтяной войне
Эксклюзив
Россиянам раскрыли способ узнать, следят ли за их квартирой
Эксклюзив
Эксперт предложил России альтернативный "разворот на Запад"
ХУСНУЛЛИН: НА СТРОЙКИ В РОССИИ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ОСУЖДЕННЫХ ПО НЕТЯЖЕЛЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220915/838119851.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.