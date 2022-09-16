КИЗЛЯР, 16 сен — ПРАЙМ. В развитие производства стекловолокна в Дагестане вложат три миллиарда рублей, заявил РИА Новости зампред правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В пятницу вице-премьер посетил Дагестан, где ознакомился с деятельностью ряда промышленных предприятий республики, а также принял участие в официальном запуске единственного в России предприятия по производству стеклянных шаров "Каспий Гласс".

"Мы сегодня с коллегами договорились, что они проходят экспертный совет фонда развития промышленности, где рассматривается проект по одноступенчатому процессу, то есть минуя производство стеклянных шаров — от стекольных масс до непосредственно волокна, это оптимизирует технологические процессы и затраты на создание этого продукта. Общий объем инвестиций предполагается около трех миллиардов рублей, из которых порядка двух миллиардов — предполагается льготный займ из фонда развития промышленности по приоритетным проектам", — рассказал агентству министр.

По его словам, раньше все производители стекловолокна использовали импортное сырье.

Мантуров добавил, что если проект будет реализоваться быстро, то со стороны министерства ему будет оказана всяческая поддержка.

"Через год можем стать свидетелями открытия ещё одного подразделения данного производства. Таких направлений достаточно много, не буду открывать всех задумок коллег. Потенциал у региона огромный, в первую очередь машиностроение, которое мы будем до конца реализовывать", — заключил министр.