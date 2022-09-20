МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК, глава государства поздравил всех работников отрасли с прошедшим 19 сентября Днем оружейника. Путин обсудил ситуацию с поставками вооружения для спецоперации

"Вчера в нашей стране отмечался День оружейника, и я хочу от души поздравить вас и всех работников отечественного ОПК с профессиональным праздником, поблагодарить за добросовестный труд, за преданность большому и очень важному делу, которому вы посвятили всю свою жизнь, за служение России и нашему народу", — сказал российский лидер.

В ходе совещания Путин призвал "нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их". По его словам, в данный момент предприятия перестраивают производство, решают нестандартные задачи, а также совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий.

"И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий", — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что организациям оборонно-промышленного комплекса необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения".

Кроме того, Путин сообщил об упрощении контрактных процедур по ОПК. "Так, чтобы производство и ремонт вооружения техники были непрерывными, были приняты решения: существенно упрощены процедуры контрактные и предконтрактные процедуры, вы знаете об этом", — сказал Путин, добавив, что были сокращены сроки заключения госконтрактов с единственным исполнителем и порядок формирования цен таких контрактов. Также были увеличены объемы их финансирования, пояснил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что российская военная техника показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого.

Помимо этого, Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.