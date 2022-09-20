МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса предложил обсудить поставки оружия и техники для спецоперации на Украине. Путин оценил объем экспорта военной продукции России в 2022 году

Глава государства оценил высокую эффективность российского вооружения, в частности авиации, ракет большой дальности, бронетанкового вооружения.

Кроме того, Путин призвал изучать военную технику западных стран, которая применяется на Украине.

"На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас", — подчеркнул президент.

По его словам, это позволит быстро и эффективно наращивать возможности российского вооружения.