МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе замедлили снижение до 1% с 2,2% в июле и 4,1% в июне, а в годовом выражении выросли на 3,8%, свидетельствуют данные Росстата. Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в России

"В августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99%, по сравнению с декабрем 2021 года – 101,3%", — говорится в сообщении.

В годовом выражении рост цен производителей промышленных товаров в августе замедлился до 3,8% с 6,1% в июле и 11,3% в июне.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении снижение цен производителей ускорилось до 5,2% с 1,9% в июле (с начала года они снизились на 8,3%). В обрабатывающих производствах снижение цен, напротив, замедлилось — до 0,4% с 2,9% в июле (с начала года цены выросли на 3,8%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей прибавили 4,6% после роста на 1,8% месяцем ранее (с начала года выросли на 6%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в августе выросли на 1% после 3,6% в июле (с начала года — рост на 4,8%).

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в августе снизились на 2,5%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 5,5%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – также на 5,5%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 5%.