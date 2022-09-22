МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Наблюдающееся в последнее время падение цен на медь лишь усугубит дефицит этого металла на мировом рынке в будущем. Ослабление котировок препятствует росту капиталовложений в развитие производства меди. Доллар торгуется на многолетних максимумах после заседания ФРС

Медь необходима для производства широкого спектра товаров, начиная с компьютерных чипов и тостеров и заканчивая кондиционерами воздуха. Цены на этот металл упали почти на 30% с марта. Инвесторы опасаются, что рецессия мировой экономики существенно поумерит спрос на медь, потребление которой возрастает в периоды активного роста производства и экономики.

Текущая ситуация на рынке меди едва ли свидетельствует об этом, но, как говорят самые крупные производители и трейдеры, через два года или немногим больше на мировом рынке меди образуется серьезная нехватка предложения. Дефицит будет настолько существенным, что сам по себе будет способен затормозить рост мировой экономики, подстегнуть инфляцию, оказав повышательное давление на стоимость производства, и помешать достижению целей в области климатической политики. Текущее падение котировок и сопутствующий недостаток капиталовложений могут лишь усугубить ситуацию.

"Мы будем оглядываться на 2022 год с сожалением, — сказал Джон ЛаФорж из Wells Fargo. — Рынок отражает текущие опасения, но если бы мы серьезно задумались о будущем, то увидели очевидные изменения в картине мира. Будущий мир будет электрифицирован, и ему потребуется много меди".

Уровни товарно-материальных запасов меди на биржевых складах находятся вблизи исторических минимумов. Волатильность котировок означает, что добыча, которая, как ожидается, начнет ослабевать к 2024 году, может сократиться еще больше в ближайшем будущем. Несколько дней назад такой гигант, как компания Newmont Corp., объявил о приостановке проекта по добыче золота и меди в Перу стоимостью 2 млрд долларов США. В Freeport-McMoRan Inc. заявили о том, что текущий уровень цен "недостаточен" для осуществления новых капиталовложений.

Эксперты сырьевого рынка в течение нескольких месяцев, а, может быть, и лет, предупреждают о возможном кризисе на рынке меди. Текущий спад на рынке, вероятно, лишь усилит будущие проблемы с поставками, затормозив потоки капитала и ослабив капиталовложения. Для разработки и введения в эксплуатацию нового рудника требуется 10 лет, а значит, решения, которые производители принимают в настоящий момент, определяют перспективы предложения как минимум на ближайшее десятилетие. Индекс потребительского доверия в еврозоне достиг рекордного минимума

"Хорошие инвестиции в производство меди требуют хороших цен или же хотя бы позитивных долгосрочных прогнозов для котировок", — сказал на этой неделе главный исполнительный директор Rio Tinto Group Якоб Стаусхольм.

На фоне электрификации в мире и стремления стран к углеродной нейтральности спрос на медь к 2035 году достигнет 50 млн тонн в год, согласно результатам исследования S&P Global, профинансированного отраслевиками. Этот прогноз довольно гипотетический, учитывая, что предложение может оказаться ниже этого показателя. Между тем другие аналитики также указывают на потенциал увеличения потребления меди. По оценке BloombergNEF, спрос на медь с 2022 по 2040 год увеличится более чем на 50%.

Между тем предложение медедобывающих предприятий примерно к 2024 году сформирует пик ввиду недостаточного количества новых проектов и истощения ресурсов. Это создает предпосылки для того, что мир в 2035 году может столкнуться с беспрецедентным дефицитом в 10 млн тонн, отмечают в S&P Global research. По оценкам Goldman Sachs Group Inc., горнодобывающим компаниям необходимо инвестировать примерно 150 млрд долларов в следующие 10 лет, чтобы сократить дефицит на 8 млн тонн. В BloombergNEF прогнозируют, что к 2040 году дефицит предложения горнодобывающих компаний может достигнуть 14 млн тонн. Этот дефицит может быть компенсирован благодаря переработке меди.

В 2021 году дефицит на мировом рынке меди составил 441 000 тонн, что составляет менее 2% от спроса на рафинированный металл, согласно данным Международной группы по изучению рынка меди (ICSG). Этот дефицит в 2021 году привел к росту цен на медь на 25%. Согласно наиболее пессимистическому прогнозу S&P Global, дефицит на мировом рынке меди в 2035 году будет эквивалентен примерно 20% от спроса.

В Goldman Sachs прогнозируют, что среднегодовая цена меди на LME к 2025 году вырастет почти в два раза, до 15 000 долларов за тонну. В среду фьючерсы на медь на LME закрылись по 7690 долларов за тонну.

"Все признаки говорят в пользу значительного дефицита предложения в будущем, если производители не начнут строить новые горнодобывающие предприятия", — отметил Петр Кулас из CRU Group.

Все прогнозы, предполагающие очень высокий спрос на медь, основаны на ожиданиях, что правительства продолжат стремиться к сокращению вредных выбросов, крайне необходимому для борьбы с изменениями климата. Между тем политическая ситуация может измениться, и это приведет к совершенно иной ситуации на рынке цветных металлов (и на нашей планете).

Между тем на рынке сырьевых товаров распространено выражение, которое может оказаться правдивым: высокие цены — лучшее средство от высоких цен. Хотя цены на медь упали с максимума, достигнутого в марте, они по-прежнему примерно на 15% выше среднего 10-летнего значения. Если цены продолжат расти, это может привести к тому, что компании, занимающиеся экологически чистыми видами энергии, найдут способы сокращения потребления цветных металлов или даже альтернативы этим металлам, отмечает Кен Хоффман из McKinsey & Co.

Переработка медного лома может восполнить нехватку предложения со стороны горнодобывающего сектора, особенно в условиях роста цен. "Доля переработанных металлов на рынке может возрасти", — отмечает Сун Чой, аналитик BloombergNEF. При переходе к "зеленой" энергетике потребность в меди возрастает, что также может "расширить возможности для переработки", например переработки электромобилей, отметили в S&P Global. К 2035 году доля переработанного медного лома составит около 22% от суммарного объема рынка рафинированной меди, тогда как в 2021 году этот показатель составлял около 16%, согласно оценкам S&P Global.

Текущее ослабление мировой экономики является одной из причин, по которой главный экономист BHP Group в этом месяце предрек рынку меди непростой путь из-за туманных перспектив спроса. По мнению Citigroup Inc, в ближайшие месяцы цены на медь будут снижаться из-за потенциальной рецессии, которая будет особенно заметна в Европе. В 1-м квартале 2023 года цены на металл составят 6600 долларов за тонну, считают в банке.

Перспектива спроса в КНР, крупнейшем в мире потребителе металлов, также будет одним из ключевых драйверов.

Если состояние китайского рынка недвижимости существенно ухудшится, "это приведет к структурному сокращению спроса на медь", считает Тимна Таннерс, аналитик Wolfe Research. "Это внесет коррективы в прогнозы потребления, учитывающие стремления (стран) к углеродной нейтральности", — добавляет Таннерс. В ЦБ заявили, что пока трудно говорить о прибыли банков по итогу года

Впрочем, даже в случае рецессии рост спроса будет лишь отсрочен, и это не сильно отразится на прогнозах потребления вплоть до 2040 года, согласно презентации BloombergNEF, проведенной 31 августа. В прогнозах закладывается будущий спрос, учитывая, что многие страны нацелены на переход к "зеленой" энергетике. Это снижает прежнюю зависимость меди от динамики мировой экономики, считают в Wells Fargo.

Кроме того, вероятность изменения ситуации с предложением довольно мала. На физическом рынке меди уже наблюдается такая острая нехватка предложения, что, несмотря на падение котировок фьючерсов, премии за ближайшую поставку металла продолжают расти.

Ускоряющаяся инфляция также способствует увеличению производственных расходов. В итоге средняя цена, при которой производство меди становится привлекательным, выросла на 30% по сравнению с 2018 годом и составляет теперь около 9000 долларов за тонну, сообщили в Goldman Sachs.

Мировое предложение меди сейчас является настолько ограниченным, что производители пытаются извлечь металл из отработанных пород. В США производители сталкиваются с проблемами при получении разрешений на добычу, а слабая инфраструктура тормозит темпы роста производства на крупных рудниках в Конго.

Кроме того, существует важное противоречие: хотя медь необходима для "зеленых" технологий, процесс ее добычи неэкологичен. Получить разрешение на производство довольно сложно в период, когда все — от местных сообществ для менеджеров по снабжению — обращают более пристальное внимание на экологические и социальные проблемы. Доходность десятилетних гособлигаций США торгуется на максимуме с 2011 года

Из-за циклического характера товарно-сырьевого рынка производители вынуждены отдавать предпочтение сохранению хорошего баланса, а не развитию производства.

"Использование денежного потока для выплат инвесторам, а не для инвестиций в добычу — основной фактор, который привел к нехватке сырья, необходимого для декарбонизации", — говорят аналитики Jefferies Group.

Даже если производители внезапно начнут вкладываться в новые проекты, это не изменит ситуацию с предложением в ближайшие десять лет, поскольку сроки разработки новых рудников долгие.

"Краткосрочная ситуация способствует улучшению долгосрочных перспектив, поскольку она влияет на динамику предложения меди", — заявил в интервью гендиректор Freeport-McMoRan Ричард Адкерсон. По его словам, "мир становится все более электрифицированным", что в конечном счете приведет "к новой эре для спроса".