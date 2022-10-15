МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Запрет на экспорт русской березы, волокна которой делают гигиеническую продукцию мягче, уже ощущается западными странами, пишет iDNEZ. Эксперт отметила рост экспорта туалетной бумаги из России в Евросоюз

В марте Россия запретила экспортировать русскую березу в ответ на санкции США и Евросоюза. На этом фоне промышленность ожидает потери до 1,2 миллионов тонн целлюлозной массы.

Как отмечает издание, древесина русской березы состоит из коротких волокон, благодаря которым гигиеническая продукция становится мягче.

Необходимость поиска альтернативных компонентов, а также борьба за целлюлозную массу приводит к тому, что бумага становится тоньше и дороже, подчеркивает агентство Bloomberg.

Согласно материалам газеты, стоимость сырья в 2022 году увеличилась на 45% в связи с ростом расходов на энергозатратный процесс его обработки.

Кроме того, дефицит российской древесины повлиял на работу европейских бумагоделательных производств. Так, в 2022 году проблемы коснулись заводов в Финляндии (Stora Enso,Metsa Tissue, Испании (Ence Energía y Celulosa SA)и Швеции (Essity).

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>