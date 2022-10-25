МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировое производство стали в сентябре выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7%, составив 151,7 миллиона тонн, говорится в отчете World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). Дума в первом чтении повысила планку отсечения акциза на жидкую сталь

"Производство стали в мире в сентябре 2022 года выросло на 3,7%, до 151,7 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В том числе выпуск стали Россией и странами СНГ за отчетный период уменьшился на 21,9% и достиг 6,7 миллиона тонн. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 6,8%, до 5,7 миллиона тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 10,7 миллиона тонн стали, что на 16,7% меньше, чем год назад. Производство стали в Северной Америке сократилось на 7,6% — до 9,1 миллиона тонн.

Государства Азии и Океании произвели 113 миллионов тонн, выпуск увеличился на 10,6%. Непосредственно в Китае выпуск стали вырос на 17,6%, достигнув 87 миллионов тонн. Индия смогла увеличить его на 1,8%, до 9,9 миллиона тонн.

По итогам девяти месяцев производство стали в мире уменьшилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,405 миллиарда тонн.