МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские предприятия рассчитывают расширить работу на российском рынке. Белоруссия увеличила экспорт продовольствия в январе-сентябре

"Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, — от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования. Наши промышленные бренды вам хорошо известны. Мы свою деятельность будем расширять на огромном рынке России", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с губернатором Челябинской области РФ Алексеем Текслером.

Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня на первый план вышла тема импортозамещения, ее важность хорошо понимают на самом высоком уровне и в Белоруссии, и в России. "Задача трудная, но от результатов ее решения во многом будет зависеть будущее обеих стран. По интенсивной работе по этой теме в течение этого года мы уже видим, что она будет решена. Мы обязательно справимся. Предпосылок достаточно", — продолжил президент.

Он отметил, что все чаще белорусские компании полностью переходят на российское и белорусское сырье и комплектующие. Лукашенко обратил внимание, что только экспорт двигателей Минского моторного завода в Челябинскую область за девять месяцев этого года вырос в 4,5 раза.

"Наши возможности ничем не ограничены. Всегда готовы поделиться накопленным опытом в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере. Убежден, что в результате вашего визита мы найдем дополнительные резервы развития наших отношений", — заявил Лукашенко.