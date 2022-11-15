МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия и Челябинская область РФ намерены реализовать совместные проекты в машиностроении и АПК, договорились о поставках белорусской техники, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Лукашенко: Белоруссия расширит работу предприятий на российском рынке

Текслер в рамках визита делегации Челябинской области в Белоруссию во вторник провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко. "Мы говорили о машиностроении, о поставке оборудования, станков, говорили о развитии сельского хозяйства. У нас есть предложение в Челябинской области построить крупный животноводческий комплекс по проекту и с оборудованием, произведенным в Беларуси", — сообщил российский губернатор журналистам после встречи с Лукашенко.

По его словам, в рамках визита делегации были заключены контракты с Белоруссией на поставку тракторов для нужд сельского хозяйства на 150 единиц и еще 150 единиц — для нужд ЖКХ, а также соглашение о поставке 90 лифтов. "Это шаги, которые укрепляют традиционные связи, которые у нас есть", — подчеркнул Текслер.

Стороны обсудили дополнительные поставки из Белоруссии комплектующих для предприятий машиностроения Челябинской области. "И мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать и наращивать объемы поставок автокомпонентов. Здесь мы, совершенно точно, можем друг друга дополнять. Такие проекты, новые, современные, вместе реализовывать. Очень важно, что мы практически не конкурируем на рынке, а можем друг друга дополнять", — добавил глава российской делегации.

"Говорили о локализации гусеничных тракторов на базе Челябинского тракторного завода. Есть предложение по локализации производства небольшого трактора BELARUS на базе ЧТЗ. При этом Александр Григорьевич поставил задачу посмотреть компетенции гусеничных тракторов, которые у нас развиты, как их можно внедрять здесь, в Беларуси, для того чтобы решать большие инфраструктурные задачи, задачи в сфере сельского хозяйства. Думаю, мы отработаем это поручение, мы в этом тоже заинтересованы", — рассказал Текслер.

Российский губернатор подчеркнул, что у сторон общие вызовы и задачи, в первую очередь это импортозамещение. Стороны не конкурируют друг с другом, а их компетенции дополняют возможности друг друга, подчеркнул Текслер. Он заверил, что контакты сторон – как крупного, так и малого бизнеса – теперь будут постоянными, и несмотря на традиционные налаженные связи, еще есть ниши, где можно нарастить сотрудничество.