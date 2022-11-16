МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Производитель алюминиевой продукции Arconic продал свой российский бизнес в пользу ООО "Промышленные инвестиции" — основного акционера корпорации "ВСМПО-Ависма" — за 230 миллионов долларов, следует из сообщения американской компании. Шведская Medicover продает бизнес в Белоруссии

"Корпорация Arconic объявила сегодня о том, что компания завершила продажу 100% своих российских предприятий в пользу ООО "Промышленные инвестиции", мажоритарному владельцу корпорации "ВСМПО-Ависма" за денежную выручку в размере 230 миллионов долларов США", — говорится в сообщении компании.

В России у Arconic, согласно информации на сайте компании, числится один актив: Самарский металлургический завод (АО "Арконик СМЗ") — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Американская компания заявляла о желании продать свой российский бизнес еще в мае, оценив потери в 500 миллионов долларов.

Сделка была закрыта после того, как Arconic получила все необходимые разрешения, уточняется в релизе. "Эта сделка поддерживает наши инвестиции в будущие доходы для наших акционеров. Я хочу поблагодарить замечательную команду наших российских предприятий, которая обеспечила бесперебойную работу объекта в этих самых сложных условиях", — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Arconic Тима Майерса.

Корпорация Arconic является ведущим поставщиком алюминиевых листов, пластин и профилей, а также инновационных архитектурных продуктов, которые способствуют развитию наземного транспорта, аэрокосмической промышленности и строительства. Штаб-квартире находится в Питтсбурге.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом.