МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold расширит объем переработки руды на горно-обогатительном комбинате Гросс (Якутия) до 26 миллионов тонн, следует из сообщения компании. Дисконт в цене на золото в Индии увеличился

В сообщении подчеркивается, что соответствующий проект был одобрен на общественных слушаниях в администрации Олекминского района Республики Саха (Якутия). "Согласно одобренному общественностью проекту, объем переработки руды на горно-обогатительном комбинате Гросс возрастет до 26 миллионов тонн в год по сравнению с 19 миллионами тонн в 2021 году", — сказано в сообщении.

"Такое продуктивное взаимодействие создает основу для дальнейшего развития золотодобывающего кластера Гросс, уже ставшего одним из основных локомотивов социально-экономического прогресса региона", — приводятся в сообщении слова генерального директора группы Nordgold Георгия Смирнова.

Nordgold — золотодобывающая компания Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2021 году компания снизила производства золота на 2% — до 1,024 миллиона унций, сократив чистую прибыль на 35% — до 374,5 миллиона долларов.