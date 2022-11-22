МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировое производство стали в октябре не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 147,3 миллиона тонн, говорится в отчете World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). Путин повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь

"Производство стали в мире в октябре 2022 года составило 147,3 миллиона тонн, что соответствует показателям октября 2021 года", — говорится в сообщении.

В том числе выпуск стали Россией и странами СНГ за отчетный период уменьшился на 23,7% и достиг 6,7 миллиона тонн. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 11,5%, до 5,8 миллиона тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 11,3 миллиона тонн стали, что на 17,5% меньше, чем год назад. Производство стали в Северной Америке сократилось на 7,7% — до 9,2 миллиона тонн.

Государства Азии и Океании произвели 107,3 миллионов тонн, выпуск увеличился на 5,8%. Непосредственно в Китае выпуск стали вырос на 11%, достигнув 79,8 миллионов тонн. Индия смогла увеличить его на 2,7%, до 10,5 миллиона тонн.

По итогам десяти месяцев производство стали в мире уменьшилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,552 миллиарда тонн.