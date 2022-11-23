МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Белоруссии по итогам этого года сократится на 4% по сравнению с 2021 годом, заявил вице-премьер страны Петр Пархомчик. Эксперты отметили неблагоприятные перспективы промпроизводства Германии

"По оценке, по итогам 2022 года объем промышленного производства ожидается на уровне 96% к 2021 году", — сказал он, выступая в парламенте.

Пархомчик отметил, что по итогам 10 месяцев этого года объем промышленного производства в стране снизился на 5,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Он уточнил, что в этот период с ростом к прошлому году сработали предприятия министерства промышленности (на 6,5% больше), деревообработки (6,9%) и концерна "Белгоспищепром" (2,4%).

"Что касается нефтепеработки и легкой промышленности, здесь пока не достигнут уровень прошлого года, хотя динамика восстановления производства положительная", — сказал вице-премьер. Он отметил, что предприятия концерна "Белнефтехим" сократили объем производства на 12,5% к прошлому году, концерн "Беллегпром" – на 3,6%.

Пархомчик заявил, что в целом за истекший период 2022 года показатели развития промышленности Белоруссии имеют позитивную динамику. По его данным, сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам девяти месяцев составило 4 миллиарда долларов, достигнут максимальный за последние 10 лет уровень рентабельности продаж – 10,9%, выросла чистая прибыль на 14%, по сравнению с прошлым годом на 42 единицы сократилось количество убыточных организаций.

"Положительные результаты работы промышленности обеспечены на фоне значительного ухудшения в этом году внешних условий. Санкционные ограничения меняют географию нашего экспорта и импорта, разрывают сложившиеся внешнеэкономические связи и требуют их постоянной трансформации", — сказал вице-премьер. По итогам девяти месяцев экспорт товаров составил 27,3 миллиарда долларов, или на 3,3% ниже уровня прошлого года.

Он подчеркнул, что правительство Белоруссии оперативно приняло пакет контрмер против западных санкций, эти контрмеры направлены прежде всего на поддержку производства товаров, решение вопросов логистики и перенаправление экспорта из недружественных стран. Также проведена значительная работа по созданию альтернативных маршрутов для поставок белорусской продукции на экспорт.