МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Горно-обогатительный комбинат "Светловский", строительство которого начато в Иркутской области, планирует получить первое золото в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В Китае упал спрос на золото

ПАО "Высочайший" (GV Gold) строит в Бодайбинском районе Иркутской области горно-обогатительный комбинат "Светловский". Компания уже завершила строительство первого корпуса вахтового комплекса для сотрудников будущего ГОКа.

"Компания планирует осуществить технический запуск ГОКа "Светловский" и получить первое золото в 2025 году. Предприятие будет ежегодно перерабатывать 3,5 млн тонн руды и производить порядка 3,1 тонны золота после выхода фабрики на проектную мощность", — говорится в сообщении.

Запуск нового предприятия позволит создать до тысячи новых рабочих мест, будет содействовать социально-экономическому развитию близлежащих поселков Светлый и Кропоткин. В настоящее время компания сосредоточена на строительстве ключевых производственных объектов будущего комбината и проработке вопроса по доставке на ГОК оборудования.