МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Промышленное производство в России в октябре замедлило спад до 2,6% в годовом выражении с сентябрьских 3,1%, а в месячном выражении выросло на 5,3%, сообщил в среду Росстат. В России ускорилась недельная инфляция

Промышленное производство перешло в отрицательную зону в апреле текущего года, когда показатель просел на 2,6% в годовом выражении. Снижение в мае и июне составило 2,4%, в июле спад замедлился до 0,5%, в августе — до 0,1%, а в сентябре резко ускорился — до 3,1% (наибольший спад в текущем году).

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре текущего года промышленное производство выросло на 0,7%. В январе-октябре 2022 года промпроизводство выросло на 0,1% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в октябре в годовом выражении снизилось на 2,7% после снижения на 1,8% в сентябре, а за январь-октябрь выросло на 1,4%. Обрабатывающая промышленность в октябре замедлила снижение до 2,4% в годовом выражении с 4% в сентябре (за январь-октябрь снизилась на 0,7%).

Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в октябре снизилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после снижения на 1,5% в сентябре (в январе-октябре не изменилось). В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов спад в годовом выражении составил 7,4% после 7,5% в сентябре (за январь-октябрь — снижение на 0,6%).

По прогнозу социально-экономического развития России, снижение промышленного производства в текущем году составит 1,8%, в 2023 году замедлится до 1,3%. В 2024 и 2025 годах Минэкономразвития ждет роста промпроизводства на 2,2% и 2,3% соответственно. В 2021 году промпроизводство в РФ выросло на 6,4%.

ЦЕНЫ ПРОМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Цены производителей промышленных товаров в РФ в октябре ускорили снижение до 2,5% после 0,8% в сентябре, в годовом выражении рост составил 0,8%, говорится в сообщении Росстата.

"В октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 97,5%, по сравнению с декабрем 2021 года – 98%", — говорится в документе.

В годовом выражении рост цен производителей промышленных товаров в октябре составил 0,8% после роста на 3,8% в сентябре и августе, 6,1% в июле и 11,3% в июне.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении снижение цен производителей ускорилось до 5,5% с 0,4% в сентябре (с начала года они снизились на 13,7%). В обрабатывающих производствах снижение цен также ускорилось — до 1,9% с 1,1% в сентябре (с начала года цены выросли на 0,6%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей снизились в октябре на 0,3% после роста на 0,6% месяцем ранее (с начала года выросли на 6,4%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре не изменились (с начала года — рост на 4,9%).

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в октябре снизились на 6,4%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 2,5%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 4,8%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 4,9%.