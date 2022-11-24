МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. На мировом рынке цинка в сентябре дефицит предложения увеличился до 103 000 тонн против. Пересмотренная оценка предыдущего месяца предполагает дефицит в размере 90 200 тонн в предыдущем месяце. Об этом сообщили в Международной группе по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG). Эксперты предрекли дефицит предложения на рынке платины в 2023 году

Предварительная оценка дефицита предложения в августе составляла 101 100 тонн.

Согласно данным ILZSG, за первые 9 месяцев 2022 года дефицит предложения достиг 43 000 тонн против дефицита 101 000 тонн в аналогичный период 2021 года.