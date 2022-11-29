МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Необходимо наращивать геологоразведку, обеспечить горнодобывающие компании госзаказом и подготовить квалифицированные кадры, эти вопросы обсуждаются в Госдуме, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. В США заявили, что Chevron сама определит объем добычи нефти в Венесуэле

"Необходимо наращивать геологоразведку и оценку запасов на основе самых передовых научных методов. Нужно обеспечить горнодобывающим перерабатывающим компаниям госзаказы… Нашими важнейшими приоритетами должны стать подготовка высококвалифицированных кадров", — сказал политик на VI национальном горнопромышленном форуме "Горпромэкспо-2022".

По мнению парламентария, стратегия развития минеральной сырьевой базы РФ до 2035 года "не отвечает современным реалиям, потребностям и подходам и должна быть полностью пересмотрена".

Депутат также добавил, что эти вопросы обсуждаются на площадках Государственной думы.

"В прошлом году была создана межфракционная рабочая группа по недропользованию", — подчеркнул он.