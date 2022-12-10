АСТАНА, 10 дек — ПРАЙМ. Казахстан с 9 декабря сроком на полгода ввел запрет на экспорт отдельных видов лесоматериалов, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. США разрешили казахстанским банкам принимать карты "Мир"

Ранее в стране уже действовал аналогичный запрет, который длился с конца 2021 года по июнь этого года, а затем был продлен до декабря.

"С 9 декабря 2022 года введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития республики от 7 декабря. Приказ действует шесть месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Казахстана некоторых видов лесоматериалов, за исключением деревянных, пропитанных шпал из хвойных пород дерева для железнодорожных или трамвайных путей.