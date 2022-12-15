МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ford Motor Co и китайская Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) рассматривают возможность строительства завода аккумуляторных батарей в Мичигане или Виргинии, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, не затронув чувствительных аспектов американо-китайских политических отношений, сообщило в среду агентство Bloomberg. Panasonic начнет поставлять аккумуляторы для конкурента Tesla

Завод стоимостью в несколько миллиардов долларов будет производить литий-железо-фосфатные аккумуляторы для электрических моделей Ford, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Компании предполагают, что 100%-ным собственником завода, включая инфраструктуру, станет Ford, в то время как китайский аккумуляторный гигант будет управлять предприятием и владеть технологией производства аккумуляторных элементов, говорится в статье.

Это позволит заводу претендовать на получение налоговых льгот для производственных предприятий согласно Закону США о снижении инфляции. При этом необходимости в прямых финансовых инвестициях от CATL не возникнет, сообщает Bloomberg.

В октябре Reuters сообщало, что CATL приостановила план инвестирования в заводы аккумуляторов в Северной Америке, опасаясь, что новые требования США к снабжению необходимыми материалами приведут к росту затрат.

Ford и CATL пока не ответили на просьбу Reuters о комментариях.