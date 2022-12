2022-12-15T11:43:44+03:00

2022-12-15T11:43:44+03:00

2022-12-15T11:43:44+03:00

2022

https://1prime.ru/industry_and_energy/20221215/839181987.html

Bloomberg сообщил о планах Ford построить завод аккумуляторов в США

Промышленность

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Ford Motor Co и китайская Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) рассматривают возможность строительства завода аккумуляторных батарей в Мичигане или Виргинии, чтобы... ПРАЙМ, 15.12.2022

экономика, промышленность, новости, ford, аккумуляторы

https://1prime.ru/images/83278/64/832786485.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83278/64/832786485.jpg

https://1prime.ru/images/83278/64/832786484.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83278/64/832786484.jpg

https://1prime.ru/images/83278/64/832786483.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83278/64/832786483.jpg

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221214/839169851.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60