В ГД подготовили ко второму чтению проект о страховых выплатах при авариях на опасных объектах
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о повышении размеров компенсационных и страховых выплат потерпевшим при авариях на опасных объектах, а также страховых сумм, исходя из которых они устанавливаются. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 декабря.
Первоначальная редакция увеличивала размеры страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) за возмещение вреда жизни или здоровью до 3 миллионов рублей с 2 миллионов, имуществу физлица — до 750 тысяч рублей с 500 тысяч, имуществу юрлица – до 1 миллиона с 750 тысяч рублей. При этом выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности повышались до 300 тысяч рублей с 200 тысяч, а на возмещение расходов на погребение — до 40 тысяч рублей с 25 тысяч.
При этом предполагалась ежегодная индексация таких выплат исходя из уровня инфляции, устанавливаемого законом о федеральном бюджете, однако против индексации выступали правительство и Банк России. В связи с этим комитет по финрынку одобрил поправку, которая исключает норму об индексации из текста законопроекта. Помимо этого, в рамках поддержанных комитетом поправок повышаются в той же пропорции аналогичные размеры компенсационных выплат, осуществляемых профбъединением страховщиков ОСОПО при банкротстве или отзыве лицензии страховщика, отсутствии договора страхования или неизвестности причинившего вред лица.
Одновременно было уточнено, что страховые и компенсационные выплаты в случае смерти потерпевшего также увеличиваются с 2 до 3 миллионов рублей. Помимо этого, поправками увеличены и страховые суммы по договорам ОСОПО, исходя из которых устанавливаются страховые выплаты. Для опасных объектов, в отношении которых предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности или безопасности гидротехнического сооружения эти суммы повышаются в полтора раза.
При максимально возможном количестве потерпевших более 3000 человек страховая сума в подобном случае повышается до 9,5 миллиарда рублей, более 1500 человек — до 1,5 миллиарда рублей, более 300 человек — до 750 миллионов рублей, более 150 человек – до 150 миллионов рублей, более 75 человек – до75 миллионов рублей, более 10 человек – до 37,5 миллиона рублей, для иных опасных объектов, объектов, где тоже предусмотрена обязательная разработка декларации – до 15 миллионов рублей.
А в случаях, когда разработка таких деклараций не обязательна, например, при авариях на угольных шахтах, когда пострадало более 50 человек, страховая сумма увеличивается в два с половиной раза — до 250 миллионов рублей, а при меньшем количестве потерпевших на шахте, а также при авариях на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии в полтора раза – до 75 миллионов.
При этом для сетей газопотребления и газораспределения страховая сумма также повышается в полтора раза — до 37,5 миллиона рублей, а для иных опасных объектов в два раза — до 20 миллионов. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования, а его положения применяться только к новым договорам.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221219/839226248.html