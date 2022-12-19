МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о повышении размеров компенсационных и страховых выплат потерпевшим при авариях на опасных объектах, а также страховых сумм, исходя из которых они устанавливаются. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 декабря. Путин отсрочил страхование ответственности перевозчиков в новых регионах

Первоначальная редакция увеличивала размеры страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) за возмещение вреда жизни или здоровью до 3 миллионов рублей с 2 миллионов, имуществу физлица — до 750 тысяч рублей с 500 тысяч, имуществу юрлица – до 1 миллиона с 750 тысяч рублей. При этом выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности повышались до 300 тысяч рублей с 200 тысяч, а на возмещение расходов на погребение — до 40 тысяч рублей с 25 тысяч.

При этом предполагалась ежегодная индексация таких выплат исходя из уровня инфляции, устанавливаемого законом о федеральном бюджете, однако против индексации выступали правительство и Банк России. В связи с этим комитет по финрынку одобрил поправку, которая исключает норму об индексации из текста законопроекта. Помимо этого, в рамках поддержанных комитетом поправок повышаются в той же пропорции аналогичные размеры компенсационных выплат, осуществляемых профбъединением страховщиков ОСОПО при банкротстве или отзыве лицензии страховщика, отсутствии договора страхования или неизвестности причинившего вред лица.

Одновременно было уточнено, что страховые и компенсационные выплаты в случае смерти потерпевшего также увеличиваются с 2 до 3 миллионов рублей. Помимо этого, поправками увеличены и страховые суммы по договорам ОСОПО, исходя из которых устанавливаются страховые выплаты. Для опасных объектов, в отношении которых предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности или безопасности гидротехнического сооружения эти суммы повышаются в полтора раза.

При максимально возможном количестве потерпевших более 3000 человек страховая сума в подобном случае повышается до 9,5 миллиарда рублей, более 1500 человек — до 1,5 миллиарда рублей, более 300 человек — до 750 миллионов рублей, более 150 человек – до 150 миллионов рублей, более 75 человек – до75 миллионов рублей, более 10 человек – до 37,5 миллиона рублей, для иных опасных объектов, объектов, где тоже предусмотрена обязательная разработка декларации – до 15 миллионов рублей.

А в случаях, когда разработка таких деклараций не обязательна, например, при авариях на угольных шахтах, когда пострадало более 50 человек, страховая сумма увеличивается в два с половиной раза — до 250 миллионов рублей, а при меньшем количестве потерпевших на шахте, а также при авариях на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии в полтора раза – до 75 миллионов.

При этом для сетей газопотребления и газораспределения страховая сумма также повышается в полтора раза — до 37,5 миллиона рублей, а для иных опасных объектов в два раза — до 20 миллионов. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования, а его положения применяться только к новым договорам.